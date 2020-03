Campeão Colégio de Gaia começa fase final feminina com jornada dupla no Funchal

Colégio de Gaia/Toyota, Madeira Andebol SAD, Alavarium Love Tiles, SL Benfica, Maiastars e CS Madeira são as equipas que vão disputar o Grupo A da Fase Final do Campeonato 1ª Divisão de andebol feminina, de onde sairá o campeão nacional.

As seis equipas seguem para a próxima fase com 50% dos pontos e a prova, sujeita a uma tabela especial, devido às jornadas duplas com as equipas da Região Autónoma da Madeira, começa a 4 de Abril.

Realizado o sorteio da Fase Final, na tarde desta segunda-feira, já é conhecido o calendário do Grupo A e do Grupo B para a Fase Final.

O Grupo A começa com CS Madeira e Madeira SAD a receber, em jornada dupla, o Colégio de Gaia/Toyota e o Maiastars. A completar a 1ª jornada, a 4 de abril, o Alavarium Love Tiles recebe o SL Benfica.

A última jornada do Grupo A disputa-se a 23 de maio, com o dérbi madeirense, no Funchal, o Alavarium Love Tiles a jogar em casa com o Colégio de Gaia/Toyota e o SL Benfica a receber o Maiastars.