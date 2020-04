Bundesliga poderá recomeçar em 9 de Maio

A Liga alemã poderá recomeçar em 09 de maio, com jogos à porta fechada e com fortes medidas de higiene, devido à pandemia da covid-19, indicaram vários representantes governamentais, com a aceitação do futebol germânico.

A data foi avançada na segunda-feira pelo responsável máximo da região da Baviera, Marcus Soder, em declarações ao jornal Bild, e teve primeiro a concordância do governo da Renânia do Norte-Vestfália e depois do próprio ministro da saúde germânico.

“Com um plano coerente, é possível organizar jogos à porta fechada. Acho que isso é possível a partir de 09 de maio”, disse Jens Spahn, igualmente ao Bild.

Com estes “sinais positivos e de confiança vindos da classe politica”, o presidente da Liga Alemã de Futebol, Christin Seifert, avançou que na quinta-feira haverá uma reunião com todos os clubes da Bundesliga e do segundo escalão para discutir o recomeço das competições, com a data de 09 de maio em cima da ‘mesa’.

Já hoje, o presidente do Bayern Munique mostrou-se agradado com essa situação, mas realçou a importância de respeitar “todos os cuidados de higiene”.

“Temos que levar a sério essa questão e dar o exemplo. Temos que respeitar as regras médicas e legais impostas pelas autoridades. Só assim podemos minimizar os riscos”, considerou Karl-Heinz Rummenigge.

Tal como em quase todo o mundo, o futebol na Alemanha parou no início de março, devido ao surto do novo coronavírus.

De acordo com os últimos dados, a Alemanha registou nos últimos dias uma diminuição na média diária de pessoas infetadas e, do número total, mais de metade já estão recuperados.

Ao todo, este país europeu apresentou, para já, 147.065 casos de pessoas infetadas, com 95.200 recuperadas, e um total de 4.862 mortos.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.