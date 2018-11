Bracarense Rosic volta a interessar ao Nacional

O sérvio Lazar Rosic volta a interessar à equipa do Nacional, segundo avança hoje o Jornal O Jogo. O jogador do Sporting de Braga chegou a ser um dos nomes falados para ingressar na formação alvinegra no arranque da época 2018/2019, mas uma lesão grave tornou a possível transferência inviável.

Chegou o jornal desportivo português o agente do jogador confirma o interesse do Nacional em tê-lo por empréstimo já em Janeiro. “O presidente Rui Alves ligou-me para saber qual era a disponibilidade do Rosic e o jogador disse-me que aceita ir para o Nacional. O clube agrada-lhe e o desejo dele também é continuar a jogar em Portugal. É um bom clube para se valorizar. Só falta a decisão do Braga, mas não me parece que coloque entraves, porque o jogador não tem contado para Abel Ferreira. O presidente do Nacional ficou de falar com António Salvador”, afirmou o empresário ao Jornal O Jogo.