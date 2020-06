Benfica pode selar pior série de resultados da sua história numa só época

O Benfica pode selar na quarta-feira em Vila do Conde a pior série de resultados numa época da sua história caso não vença o Rio Ave e fique com uma ‘mísera’ vitória em 11 encontros.

Em apenas uma temporada, nunca os ‘encarnados’ tiveram uma sequência de jogos tão negativa, sendo que, para já, o empate a dois em Portimão fez o ‘onze’ de Bruno Lage igualar os de José Antonio Camacho e Fernando Chalana em 2007/08.

Há 12 anos, o Benfica teve uma série de apenas um triunfo -- 4-1 ao Paços de Ferreira - em 10 jogos, entre 02 de março e 20 de abril de 2008, os primeiros três jogos sob o comando do técnico espanhol, que se demitiu e cedeu o lugar ao ‘pequeno genial’.

Para encontrar pior do que o registo de 2007/08 e o atual, só juntando duas épocas: entre a parte final da época 1996/97 e a inicial de 1997/98, o Benfica encadeou apenas um triunfo -- mais quatro empates e sete derrotas -- em 12 encontros.

Os ‘encarnados’ fecharam 1996/97 com quatro derrotas consecutivas e, depois de começarem 1997/98 com uma goleada, por 4-0, ao Campomaiorense, na Luz, somaram mais sete jogos sem ganhar, mais precisamente quatro empates e três derrotas.

Os primeiros nove encontros da série tiveram como responsável máximo Manuel José, que caiu após a quarta jornada do ‘nacional’ 1997/98, um desaire por 3-1 no reduto do Rio Ave, sucedendo-lhe o malogrado Mário Wilson.

Em plena ‘era’ Vale e Azevedo, o ‘velho capitão’ fez a transição para o escocês Graeme Souness, que chegou em novembro -- estreou-se no dia 10, com um triunfo por 1-0 na receção ao Vitória de Guimarães -, já com a série negativa terminada.

O Benfica ainda não pode igualar esta sequência em Vila do Conde, mas, não empatando ou perdendo com o Rio Ave, fica com apenas um triunfo em 11 jogos e a um novo ‘tropeção’ de igualar o ‘feito’ -- com o Santa Clara, na Luz, em 23 de junho.

Para já, o ‘onze’ de Bruno Lage tenta não bater o pior registo de sempre em apenas uma época, o que não se afigura fácil, num embate em que o técnico não deverá ter três dos quatro titulares da defesa na retoma -- André Almeida, Jardel e Grimaldo.

Será, provavelmente, com os ‘miúdos’ Tomás Tavares (19 anos), Rúben Dias (23), Ferro (23) e Nuno Tavares (20) que o Benfica irá procurar o segundo triunfo em 11 jogos, depois do 1-0 ao Gil Vicente, em Barcelos, em 24 de fevereiro.

Antes desse jogo, os ‘encarnados’ somaram um empate e três derrotas e, depois, já vão em cinco igualdades consecutivas, as últimas duas após o regresso da I Liga, que esteve parada quase três meses devido à pandemia de covid-19.

Caso volte a ‘escorregar’, o Benfica também somará o sexto encontro consecutivo sem vencer, outro registo com história, pois já não acontece desde 2005/06.

De 29 de outubro a 27 de novembro de 2005, e sob o comando do holandês Ronald Koeman, a formação da Luz colecionou quatro empates e duas derrotas -- o angolano Mantorras acabou com ela nos Barreiros, ao marcar ao Marítimo (1-0), em 03 de dezembro.

Nessa época, o Benfica, que já vencera no Dragão por 2-0 (’bis’ de Nuno Gomes), ‘arrumaria’ o Manchester United, de Cristiano Ronaldo (2-1 na Luz), e o campeão em título Liverpool (1-0 em casa e 2-0 fora) da Liga dos Campeões, em três triunfos marcantes.

Para não fazer história, os ‘encarnados’ estão, assim, ‘condenados’ a vencer em Vila do Conde, em encontro da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcado para quarta-feira, pelas 21:15.

- As piores sequências de resultados do Benfica com apenas um triunfo:

UMA ÉPOCA

Época 2019/20 (10 jogos: 1 vitória, 6 empates, 3 derrotas)

Treinador: Bruno Lage.

17/06/20 LP/27 Rio Ave (F)

10/06/20 LP/26 Portimonense (F) E 2-2

04/06/20 LP/25 Tondela (C) E 0-0

07/03/20 LP/24 Vitória de Setúbal (F) E 1-1

02/03/20 LP/23 Moreirense (C) E 1-1

27/02/20 LE/16a2 Shakhtar Donetsk, Ucr (C) E 3-3

24/02/20 LP/22 Gil Vicente (F) V 1-0

20/02/20 LE/16a1 Shakhtar Donetsk, Ucr (F) D 1-2

15/02/20 LP/21 Sporting de Braga (C) D 0-1

11/02/20 TP/MF2 Famalicão (F) E 1-1

08/02/20 LP/20 FC Porto (F) D 2-3

Época 2007/08 (10 jogos: 1 vitória, 4 empates, 5 derrotas)

Treinador: Fernando Chalana.

20/04/08 LP/27 FC Porto (F) D 0-2

16/04/08 TP/MF Sporting (F) D 3-5

11/04/08 LP/26 Académica (C) D 0-3

06/04/08 LP/25 Boavista (F) E 0-0

30/03/08 LP/24 Paços de Ferreira (C) V 4-1

16/03/08 LP/23 Marítimo (F) E 1-1

12/03/08 LE/OF2 Getafe, Esp (F) D 0-1

Treinador: José Antonio Camacho.

09/03/08 LP/22 União de Leiria (C) E 2-2

06/03/08 LE/OF1 Getafe, Esp (C) D 1-2

02/03/08 LP/21 Sporting (F) E 1-1

DUAS ÉPOCAS

(12 jogos: 1 vitória, 4 empates, 7 derrotas)

Época 1997/98.

Treinador: Mário Wilson.

04/10/97 LP/6 Sporting de Braga (F) E 1-1

30/09/97 TU/1E2 Bastia, Fra (C) E 0-0

27/09/97 LP/5 Sporting (C) E 0-0

Treinador: Manuel José.

20/09/97 LP/4 Rio Ave (F) D 1-3

16/09/97 TU/1E1 Bastia, Fra (F) D 0-1

13/09/97 LP/3 Académica (C) E 1-1

31/08/97 LP/2 Vitória de Setúbal (F, Antas) D 0-1

24/08/97 LP/1 Campomaiorense (C) V 4-0

Época 1996/97.

15/06/97 LP/34 Belenenenses (F) D 0-1

10/06/97 TP/F Boavista (N, Jamor) D 2-3

30/05/97 LP/33 Vitória de Guimarães (C) D 0-2

24/05/97 LP/32 FC Porto (F) D 1-3