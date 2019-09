Benfica estreia-se com difícil recepção ao Leipzig, Félix ‘desafia’ Ronaldo

O Benfica estreia-se na terça-feira na edição 2019/20 da Liga dos Campeões em futebol, com uma difícil receção aos alemães do Leipzig, numa primeira ronda da fase de grupos com muitos jogos ‘grandes’.

A receção do Atlético de Madrid, de João Félix, à Juventus, de Cristiano Ronaldo, é um dos ‘pratos fortes’, juntamente com o Borussia Dormund-FC Barcelona, o Nápoles-Liverpool e o Paris Saint-Germain-Real Madrid.

No Grupo G, os ‘encarnados’, que não terão o castigado Bruno Lage no banco, nem Florentino e, provavelmente, Gabriel no campo, recebem, a partir das 20:00, aquela que é, em termos teóricos, a equipa mais forte do agrupamento.

Terceiro na ‘Bundesliga’ da época passada, o conjunto de Julian Nagelsmann surge na Luz moralizado, já que lidera isolado a ‘Bundesliga’, com três vitórias e só dois pontos perdidos, no sábado, na receção ao heptacampeão em título Bayern (1-1).

No mesmo dia, o Benfica segurou o segundo lugar da I Liga portuguesa, ao vencer em casa o Gil Vicente por 2-0, com um meio-campo renovado, com Fejsa e Taarabt, que, pelo segundo jogo consecutivo, foi o melhor elemento dos ‘encarnados’.

Os ‘encarnados’ estreiam-se com um jogo em casa pela sétima época consecutiva, desde 2013/14, sendo que, nos seis embates anteriores, somaram duas vitórias, um empate e três derrotas.

Antes do jogo em que os detentores do título nacional podem alcançar o 200.º triunfo nas taças europeias, os franceses do Lyon recebem os russos Zenit, às 17:55, em mais um jogo muito importante num grupo que se espera muito equilibrado.

No que respeita aos outros três grupos com primeira ronda marcada para terça-feira, em todos há jogos muito aguardados, como no Grupo E, no qual o Nápoles recebe o campeão em título Liverpool e líder destacado da ‘Premier League’.

Os napolitanos, que no campeonato somam dois triunfos e um desaire por 4-3 na casa da Juventus, vão tentar voltar a surpreender os ‘reds’, que me 2018/19 perderam no San Paolo por 1-0, face a um golo de Insigne, aos 90 minutos.

Por seu lado, Salzburgo e Genk vão começar a definir na Áustria qual o melhor colocado para rumar à Liga Europa.

No Grupo F, as atenções estão centradas na Alemanha, onde o Borussia Dortmund recebe o FC Barcelona, num jogo que ainda não deverá ser o primeiro da época para o argentino Lionel Messi, o ‘rei’ dos golos na fase de grupos (66, contra 61 de Ronaldo).

O Estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, é o palco do outro encontro e o Inter, de Antonio Conte, é claro favorito na receção ao Slavia Praga, numa época em que o conjunto de Milão soma por vitórias os três jogos disputado na ‘Serie A’.

Quanto ao Grupo H, o detentor do título Chelsea, no qual têm brilhado os ‘miúdos’ Abraham e Mount, é anfitrião de um Valência em convulsão, após a saída polémica de Marcelino Toral, enquanto o Ajax recebe o Lille e, como o Benfica, pode somar a vitória 200.

Na quarta-feira, o Wanda Metropolitano é o palco de todas as atenções mediáticas, com o confronto português entre o menino João Félix, que custou 126 milhões ao Atlético Madrid, e o veterano Ronaldo, pela qual a Juventus pagou 100 ME em 2018.

Além da reedição dos ‘oitavos’ da época passada (o Atlético ganhou por 2-0 em Madrid e a ‘Juve’ por 3-0, com ‘hat-trick’ de Ronaldo, de Turim), o Grupo D tem um jogo marcado para a Alemanha, onde o Bayer Leverkusen recebe o Lokomotiv Moscovo, de Éder.

O Grupo A também tem no programa um jogo apetecível, com a receção do Paris Saint-Germain, com o regressado Neymar, ao Real Madrid, tricampeão antes do título do Liverpool, depois de um ‘modesto’ Club Brugge-Galatasaray.

Os favoritos do Grupo B estão, pelo contrário, separados, com o vice-campeão em título Tottenham a visitar o Olympicos, de Pedro Martins, e o Bayern Munique a receber o Estrela Vermelha.

No Grupo C, o Manchester City, que já perdeu cinco pontos para o Liverpool na ‘Premier League’, visita o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, enquanto a Atalanta estreia-se na ‘Champions’ no reduto do Dínamo Zagreb.