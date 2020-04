Benfica é a oitava equipa no mundo que mais vence depois de marcar primeiro

O Benfica foi a oitava equipa no mundo, entre 2015 e 2019, que mais jogos venceu na respectiva liga de futebol depois de marcar o primeiro golo do encontro, numa lista liderada pelos sérvios do Estrela Vermelha.

De acordo com um relatório divulgado hoje pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES), que analisou os dados de 92 campeonatos entre 1 de Janeiro de 2015 e 31 de Dezembro de 2019, os ‘encarnados’ são das equipas que menos permitiram empates ou reviravoltas no marcador durante esse período, apresentando uma média de 92,6% de triunfos sempre que marcaram o primeiro golo do jogo.

Ao todo, em jogos apenas da I Liga, o Benfica fez o primeiro tento da partida 121 vezes e só deixou escapar a vitória em nove ocasiões (112).

O FC Porto é segunda equipa portuguesa com melhor média (90%), referente a 108 vitórias nos 120 jogos em que marcou primeiro, e aparece na ‘geral’ no 21.º lugar.

Na tabela só de equipas portuguesas, o Sporting fecha o ‘pódio’, com 87,2% (102 vitórias nos 117 jogos em que inaugurou o marcador), enquanto o Moreirense é o emblema que mais vezes deixou fugir o triunfo depois de estar na frente (56,9%, 41 em 72).

Na classificação de todos os 92 campeonatos, o Estrela Vermelha lidera e apresenta uma média de 96,3%, seguido do Sheriff, da Moldávia, que é segundo com 94,1%, e do Albirex Niigata, de Singapura, terceiro com 93,3%.

Nas chamadas ligas dos ‘big 5’, o Paris Saint-Germain apresenta a melhor média (89,9%, 124 em 138), seguindo do FC Barcelona (88,5%, 116 em 131) e do Manchester City (87,1%, 115 em 132).

O Central Coast Mariners, da Austrália, é a equipa das primeiras divisões dos 92 países analisados que mais vezes permitiu a ‘cambalhota’ no marcador, com apenas 20 vitórias nas 53 vezes que marcou primeiro (37,7%).