A internacional madeirense Beatriz Sousa, está nomeada para a melhor andebolista na época 2019/2020 em França no campeonato da II Divisão (D2F). De referir que a jovem atleta alinha no escalão secundário do andebol feminino gaulês, envergando a camisola do Clemont Auvergne Métopole 63, clube que esta temporada já havia garantido a presença na fase final onde disputaria a subida ao escalão máximo do andebol francês.