António Florido certo como novo técnico do Madeira Andebol SAD feminino

Fechado o ciclo de trabalho de Sandra Fernandes à frente dos destinos técnicos da equipa feminina do Madeira Andebol SAD, a reportagem do DIÁRIO sabe que os seus responsáveis já têm um nome para ocupar o lugar de treinador principal na próxima temporada.

De acordo com as informações recolhidas pela nossa reportagem o técnico António Florido foi a escolha da administração do projecto liderado por Alfredo Mendonça. António Florido desempenha actualmente o cargo de director técnico da modalidade na Associação de Andebol da Madeira, funções que obviamente deixará vago para orientar em 2020/2021 a equipa principal do Madeira Andebol. António Florido tem uma vasta experiência no andebol madeirense como praticante, mas sobretudo como técnico e gestor. Para além do trabalho que tem vindo a desenvolver na Associação de Andebol, já assumiu responsabilidades no AM Madeira SAD em masculinos, CD Bartolomeu Perestrelo e selecções regionais entre outras entidades desportivas no andebol regional.