Administração da SAD do União vai recorrer do chumbo do PER

A administração da SAD do União vai recorrer do chumbo do Plano Especial de Revitalização (PER) decidido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, que assim confirmou a decisão tomada pelo Juízo de Comércio do Tribunal da Comarca da Madeira.

O Tribunal da Relação entendeu, desta forma, que nada há susceptível de ser alterado em relação à primeira decisão, do chumbo do PER, pelo que esta foi confirmada na sua totalidade. De acordo com o que o DIÁRIO apurou a administração da SAD do União pretende recorrer desta decisão.

Recorde-se que no ano passado a SAD unionista considerou que “o tribunal errou no cálculo dos créditos dos credores que votaram favoravelmente o plano de revitalização apresentado pelo União da Madeira”. O Tribunal da Relação de Lisboa entendeu que não se verificou qualquer erro material na contabilização dos votos, mantendo a decisão da primeira instância.