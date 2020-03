Administração da SAD do União repudia “instrumentalização”, injustiças e faltas de respeito

A Administração da SAD do União emitiu hoje um comunicado dirigido aos sócios do Clube, onde fala de “injustiças” e de “faltas de respeito”.

Na sequência de notícias vindas a público, a administração lamenta a situação de atraso em que se encontram os profissionais do clube, que acabou por ser agravada não só pelos “erros tremendos de gestão cometidos pela anterior administração”, como também pelo Covid-19 que acabou pro suspender todas as actividades do Clube, “mesmo aquelas que ainda resultavam em algumas receitas para a SAD”. Para agravar ainda mais a situação, a Administração relembra que “a subvenção oficial do Governo Regional da Madeira ,prevista para esta altura, não foi ainda recebida pela SAD, nem se sabe quando será paga, por conta do actual estado de emergência que todos vivemos e reconhecemos não serem os apoios ao Desporto a prioridade neste momento”.

Mesmo assim, alguns elementos da administração e outros adeptos unionistas “emprestaram o seu dinheiro pessoal para tornar possível a regularização de alguns meses de trabalho dos nossos profissionais e minimizar assim as suas naturais dificuldades”, adianta o comunicado, salientando que os administradores, sócios e fornecedores do União fizeram “mais um tremendo esforço” para “garantir a viagem daqueles que manifestaram vontade de estar junto com as suas famílias durante esta fase de suspensão da actividade desportiva.

Desta forma, “por tudo o exposto, e não obstante compreendermos a grave situação em que os Atletas, Equipa Técnica e alguns elementos do Departamento de Futebol se encontram, lamentamos que os mesmos se deixem instrumentalizar por uma “quinta coluna” que prefere falar nas esquinas e que não apresenta quaisquer soluções reais para resolver os problemas da SAD e dos seus profissionais”, salienta o comunicado da administração, prometendo continuar a “falar a verdade aos sócios e aos nossos profissionais”, sem pactuar com “injustiças, faltas de respeito, e sobretudo com atitudes que põem em causa a marca União da Madeira, que está muito acima dos problemas que esta sociedade enfrenta, pois por muita razão que possa assistir aos profissionais do União, há locais e formas próprias e adequadas de fazer valer os seus direitos”.