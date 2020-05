A Associação Desportiva de Machico (ADM) anunciou hoje o cancelamento do Torneio Machico Cup 2020, evento desportivo organizado em parceria com a Câmara Municipal de Machico, agendado para o mês de Junho.

“Esta decisão decorre de uma elevada ponderação e informação junto das autoridades competentes, indo ao encontro da circular normativa nº19/2020 do Instituto da Administração da Saúde, IP-RAM”, justifica a Direcção em nota de imprensa.

“‘A Festa do Futebol’, como é reconhecido o Machico Cup, irá aguardar pela energia dos mais de 800 craques que vêm participando no torneio para o próximo ano, fazendo deste um dos maiores torneios de futebol jovem da Região Autónoma da Madeira, o qual este ano teve honras de inclusão no Guia de Eventos da Associação de Promoção da Madeira”, destaca a ADM.

A edição deste ano do Machico Cup contava com a presença de mais de 70 equipas de 18 clubes, entre as quais o Lusitano de Évora e o Clube Futebol Vasco da Gama (Açores), os dois clubes de fora da ilha da Madeira que estavam confirmados no evento.