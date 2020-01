Queda de pedras junto ao túnel da Tabua motiva avaliação do local por rocheiros

Uma equipa de rocheiros encontra-se no túnel que liga a Tabua ao Lugar de Baixo, depois de uma queda de pedras registada hoje, pelas 9 horas. De acordo com a secretaria regional de Equipamentos e Infraestruturas, esta ‘derrocada’ provocou danos na estrutura de betão armado no prolongamento de segurança do túnel.

“Imediatamente, a Via Expresso encerrou a estrada no lado da Tabua. Para o Lugar de Baixo não ficar isolado, e uma vez que os trabalhos que estão a ser efectuados na escarpa sobranceira ao túnel da Ponta do Sol estão controlados e não apresentam perigo iminente, o Lugar de Baixo está acessível a partir da Rotunda da Ponta do Sol, sendo que depois os utentes têm de fazer o percurso alternativo pela ER222”, explica em nota enviada à comunicação social.

Os rocheiros estão a proceder, neste momento, a uma inspecção da zona onde decorreu a queda de pedras, “de forma a aferir o que aconteceu e se existe material rochoso ainda em perigo de queda”. Posteriormente será feita uma avaliação dos danos, nomeadamente da estrutura, de forma a tomar uma decisão.