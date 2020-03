PSP restringe entrada no Aeroporto da Madeira

Depois de ter tomado conhecimento das informações e apelos que circulam nas redes sociais relativamente ao Aeroporto da Madeira, o Comando Regional da PSP informou que “irá promover a restrição da entrada nos aeroportos a pessoas que não tenham um título de embarque válido ou um cartão de acesso, ou que necessitem de tratar de assuntos diretamente relacionados com os seus bilhetes, sendo aberta excepção apenas a passageiros que necessitem de acompanhamento, crianças, idosos ou pessoas com dificuldades de locomoção”.

A Polícia de Segurança Pública garante que está empenhada no cumprimento de todas as normas e regras relativas à prevenção da transmissão do COVID 19, em coordenação com as autoridades regionais, e apela ao civismo e ao cumprimento da Lei por parte de todos os cidadãos.