Novo abalo, ontem, a Sul da Madeira

Os sismógrafos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltaram a registar um segundo sismo esta quinta-feira no arquipélago da Madeira, desta feita a Sul do Funchal.

O abalo, de magnitude 2.0 na escala de Richter, foi registado a Sudeste do Funchal pelas 19:43

Apesar de registado pelos instrumentos que medem as vibrações produzidas pelos tremores de terra, foi demasiado fraco para ser sentido pela população.

Este mês de Abril foi o terceiro abalo registado na região do arquipélago da Madeira.

Desde o passado dia 7 de Março, data do sismo com magnitude 5.2 (Richter) que fez estremecer a terra ao ponto da população sair à rua assustada com a forte vibração, desde então até ontem foram registados 18 abalos no ‘perímetro’ do arquipélago da Madeira, dois dos quais já muito afastados das ilhas, ocorridos praticamente no limite em zona ‘partilhada’.

Com o sismo ocorrido ao princípio da noite de ontem passam a ser 14 os abalos que em menos de um mês ocorreram praticamente na mesma região (a sul da Madeira e a Oeste das Desertas) onde há menos de um mês foi registado o epicentro do sismo mais sentido dos últimos 45 anos, ocorrido na noite de sábado, dia 7 de Março.