Moradores do Pilar sem água potável

Vários moradores do Caminho do Pilar estão sem água potável desde a madrugada desta segunda-feira.

Segundo relataram ao DIÁRIO, já foi feita uma reclamação na Câmara Municipal do Funchal, mas até ao momento o problema não foi solucionado.

“Como é que numa altura destas onde as pessoas têm obrigatoriamente de estar em casa por causa do coronavírus e têm de ter imensos cuidado com a higiene não têm água?”, questionou um morador, pedindo uma intervenção urgente, até porque “nem sequer há água para fazer comida”.