Mar agitado dificulta buscas por homem desaparecido no Seixal

O grupo de mergulhadores forenses que se encontra no Seixal para tentar encontrar o homem de 35 anos que desapareceu, ontem à tarde, quando se encontrava a apanhar caranguejos ainda não conseguiu mergulhar devido à forte agitação marítima.

As buscas foram retomadas esta manhã, tal como estava previsto. Além dos mergulhadores da Polícia Marítima está no local uma mota de água e uma embarcação do Sanas Madeira.

Em terra, estão os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.

Apesar dos esforços, até ao momento ainda não foi possível localizar a vítima, garantiu ao DIÁRIO o Capitão do Porto do Funchal.