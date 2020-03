Incêndio no Jardim da Serra continua activo

Continua activo o incêndio que deflagrou ontem à noite na freguesia do Jardim da Serra e que mobilizou meios dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL) e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Neste momento estão no local seis viaturas e 15 elementos.

O fogo, que atingiu uma dimensão considerável e que durante a noite se aproximou de bens e de casas neste momento já não representa perigo, mas continua a arder numa encosta de difícil acesso e com possibilidade de evoluir rumo ao Curral das Freiras, pelo que as duas corporações estão atentas e a monitorizar as chamas.

“Esteve perto de moradias, e é claro que é um ponto sensível e que temos de fazer os nossos esforços para a protecção”, disse o comandante dos BVCM. “De momento temos as condições favoráveis e os meios que estão provavelmente são os suficientes”, acrescentou Fernando Gomes, que não antecipa um agravamento da situação. Continua a ser necessário no entanto manter no local os meios e já esta manhã era espera a rendição dos homens.

O incêndio que deflagrou ontem já consumiu uma vasta área. Esta é uma zona bastante fustigada por fogos. O comandante não arrisca explicações. “Surge um incêndio, somos solicitados e vamos fazer a extinção do incêndio. Agora as causas, é claro, desconheço”.

Além das duas corporações de bombeiros, estão no local a Polícia Florestal e a Polícia de Segurança Pública, esta última também porque houve necessidade de limitar alguns acessos.

A baixa taxa de humidade relativa do ar ‘ajudou’ à propagação do incêndio. Tendo como referência a estação meteorológica da Quinta Grande - mais perto do local - durante a última noite a taxa de humidade oscilou entre os 12 e os 4%, enquanto a do Monte - mais aproximada na altitude - esteve abaixo dos 30%.