Um homem de 34 anos ficou politraumatizado, na sequência do acidente ocorrido esta tarde na via rápida, no túnel da Ribeira Brava, sentido Funchal-Ribeira Brava.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e pela EMIR.

O trânsito ficou bastante congestionado.