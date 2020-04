Homem detido em Câmara de Lobos por desobediência

Um homem de 55 anos foi ontem detido em Câmara de Lobos pela prática do crime de desobediência. Tal como o DIÁRIO deu hoje em primeira mão na edição impressa, eram cerca das 13h30 quando o indivíduo, na Estrada João Gonçalves Zarco, ousou saltar a barreira que delemita a fronteira administrativa entre as freguesias de Câmara de Lobos e do Estreito de Câmara de Lobos, vindo a ser detido pelo próprio comandante Regional da PSP, superintendente Luís Simões, que naquele momento efectuava uma incursão pela área para aferir o decorrer da fiscalização.

“A detenção verificou-se na sequência da violação ao perímetro da cerca sanitária decretada para aquela freguesia, e que interdita as deslocações entre aquela freguesia e as freguesias limítrofes, ao abrigo das medidas de saúde pública impostas pelas autoridades regionais, no quadro da Declaração de Estado de Calamidade na freguesia de Câmara de Lobos e do Estado de Emergência em todo o país”, informou a PSP em comunicado.

A PSP apela ao sentido de responsabilidade e de cidadania de todos os residentes na freguesia de Câmara de Lobos, “aconselhando-os a cumprirem voluntariamente e para bem da saúde de toda a comunidade, as normas de saúde pública impostas pela cerca sanitária naquela freguesia”.

E acrescentou: “alertamos ainda, que a transposição, apeada ou automóvel, dos limites da aludida cerca sanitária, corresponde à prática de um crime de desobediência, agravado nos termos da Lei, não havendo lugar a qualquer condescendência nos casos de incumprimentos que sejam detectados pela PSP”.