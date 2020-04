Um golfinho foi encontrado morto, neste último domingo, junto ao calhau, em São Vicente.

Após ter sido informada por um popular, a Guarda Nacional Republicana deslocou-se ao local e contactou com a Rede de Arrojamentos de Cetáceos do Arquipélago da Madeira (RACAM). “O cetáceo foi recolhido pelos membros daquela instituição e por militares da GNR, a fim de ser estudado e analisadas as causas de morte”, informou a GNR na sua página oficial.