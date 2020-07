Um homem com cerca de 60 anos foi esta manhã encontrado cadáver numa habitação situada no sítio da Adega, no Campanário.

A vítima foi encontrada sem vida por um familiar, aparentemente num quadro de suicídio.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados ao local mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

A PSP tomou conta da ocorrência.