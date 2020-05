GNR recupera carrinha de transporte de pescado furtada no Funchal

O Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana recuperou, esta terça-feira, uma carrinha de transporte de pescado, que havia sido furtada no Funchal.

De acordo com a GNR, a denúncia sobre o furto partiu do proprietário, sendo que os militares detectaram a viatura de transporte de pescado, com indícios de abandono e com as portas dianteiras arrombadas.

“Foram encetadas diligências junto da PSP que confirmou que já tinha sido apresentada queixa naquela polícia, sendo devidamente informados da localização da viatura com vista a recolha de prova dactiloscópica e posterior entrega ao proprietário”, explica.