Um fogo no Miradouro da Vila Guida, junto à Rua Conde Carvalhal, no Funchal, levou os Bombeiros Voluntários Madeirenses a sair do quartel por volta das 3 horas da manhã. O fogo não atingiu proporções maiores, tendo sido combatido por quatro elementos da corporação apoiados por uma viatura pesada.

Cerca de 20 minutos depois o dispositivo estava de volta à sede.