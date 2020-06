Um fogo fez sair esta madrugada uma equipa do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, que se deslocou por volta das 4 horas ao Beco dos Álamos, junto às Piscinas da Penteada. Quando lá chegaram, os bombeiros encontraram junto a uma casa abandonada tocos de madeira já em brasa, tendo extinguido o que restava do incêndio.

Os cinco homens apoiados por uma viatura regressaram ao quartel cerca de 45 minutos depois do início da operação.