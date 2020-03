Equipa cinotécnica da Polícia treina cães na Praia Formosa

Elementos da equipa cinotécnica da Polícia de Segurança Pública aproveitou o dia solarengo e parte do estacionamento na Praia Formosa para poder treinar os cães polícia, uma acção que despertou natural curiosidade entre os muitos utentes que passam pelo passeio público marítimo, mas que segundo relatos de transeuntes é frequente este tipo de acções desencadeada pelos agentes da PSP. Estes treinos consistem na obediência e procura de substâncias ou objectos escondidos que, através das ordens do dono, neste caso do agente, o cachorro reage.