Os Bombeiros Voluntários Madeirenses, no âmbito do Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF), detectaram duas colunas de fumo durante as suas acções de patrulhamento, levadas a cabo durante o dia de hoje.

As duas colunas de fumo foram detectadas nas Lajinhas, Monte. Quando se dirigiram ao local, perceberam tratar-se de duas queimadas não autorizadas que acabaram por ser extintas.