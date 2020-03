Dolores Aveiro está internada na unidade de AVC do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Está consciente e estável, segundo apurou o DIÁRIO.

A equipa foi accionada por volta das 5h30, foi logo observada e foi removido o trombo que obstruía a circulação do sangue no organismo.

Agora a mãe de Cristiano Ronaldo terá de esperar 12 horas até fazer novos exames e ver a evolução da sua situação clínica.