Despiste de moto faz um morto e um ferido

Um despiste violento esta madrugada na Estrada da Eira do Serrado, Curral das Freiras, causou a morte ao condutor do motociclo e ferindo gravemente uma mulher.

Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar as causas do acidente estarão relacionadas com o excesso de velocidade.

A vítima mortal tinha 38 anos e conduzia um motociclo de 1.200 centímetros cúbicos. A mulher que sofreu ferimentos graves era a outra ocupante da moto e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

As equipas de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa e da EMIR, bem como a PSP estiveram no local do acidente.