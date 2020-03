Depressão Norberto não atinge a Madeira

A depressão Norberto, que deverá afectar Portugal continental até sábado, implicando uma frente fria com ventos fortes, descida das temperaturas e queda de neve acima dos 1.200 e 1.400 metros de altitude, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), não deverá atingir a Madeira.

A garantia foi dada por Victor Prior, Director do Observatório Meteorológico do Funchal, que referiu que “nos próximos dias não haverá nenhuma situação que cause preocupação na Região”.

No entanto, o meteorologista deu conta de que o vento vai manter-se temporariamente forte até ao final do dia de amanhã, adiantando que não está prevista chuva.

A partir do fim-de-semana o tempo continua com temperaturas de Primavera, com a temperatura máxima a variar entre os 21 e 23º.C na Costa Sul, informou Victor Prior.