Condutor em fuga após embater em carro estacionado

Um condutor despistou-se na madrugada do último domingo e embateu num carro que estava estacionado no Imaculado Coração de Maria, no Funchal. O veículo atingiu também o portão de uma casa, mas o automobilista colocou-se em fuga sem assumir responsabilidades.

Segundo o lesado, dono do Renault que estava parado, a sua viatura sofreu danos consideráveis, essencialmente no farol e na bagageira, e o portão da sua casa tem um prejuízo de cerca de 400 euros.

Disse ainda que o Renault tem marcas de tinta branca e que os estilhaços levam a crer que se tratou de uma carrinha branca.

O lesado já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública, que está a investigar o caso, e pede aos donos das oficinas para estarem atentos aos carros com estas características e com marcas de tinta preta que dêem entrada para ser arranjados.

Deixou também um apelo ao condutor em fuga para “resolver as coisas a bem” e entrar em contacto consigo através do número 965493075.