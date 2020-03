Chamas obrigam a fechar Estrada da Boca da Corrida

As chamas continuam a consumir um manto de floresta na freguesia do Jardim da Serra. Há instantes o presidente da Junta da localidade, Valentim Marcelino, confirmou ao nosso jornal que a estrada de acesso à Boca da Corrida foi fechada por precaução: “As habitações não estão em perigo, apenas foi tomada esta medida para evitar queda de pedras sobre a estrada e que pudesse colocar em perigo os automobilistas que circulam a via”, complementou o autarca.

“Foi uma noite de preocupação”, relatou, no entanto desdramatizou que houvesse pânico entre os populares: “O fogo esteve longe das casas fruto do trabalho intenso dos nossos bombeiros”, elogiou a bravura das duas corporações que combatem o incêndio que deflagrou no dia de ontem.