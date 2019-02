Carro vandalizado em Santa Luzia

Uma viatura ligeira, de marca Mitsubishi, foi vandalizada esta madrugada na Rua do Til, junto ao Jardim de Santa Luzia.

Os vândalos partiram o pára-brisas do automóvel, que se encontrava estacionado no local desde a noite de ontem.

O proprietário referiu ao DIÁRIO que esta é a segunda vez que o seu veículo é alvo de vandalismo no espaço de três meses. Da outra vez deparou-se com os quatro pneus do carro vazios, furados com uma navalha.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.