Uma viatura ligeira despistou-se esta tarde junto ao Aquaparque, em Santa Cruz, e capotou de seguida.

A condutora, uma mulher com cerca de 60 anos, queixava-se de dores no peito e nas costas, e foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que estiveram no local com duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada.

A sinistrada foi depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.