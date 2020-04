Cão ferido e maltratado resgatado por associação

A Associação Ajuda a Alimentar Cães voltou a resgatar um animal que se encontrava bastante maltratado.

O cão estava acorrentado, com rastas, carraças e com feridas, “num espaço sem higiene nenhuma e com água suja”, revelou a associação na sua página do Facebook.

E acrescentou: “Não podemos banalizar mais estas situações. Agora já não podem dizer que não têm tempo. Já não podem usar mais essa desculpa. O único motivo para os animais continuarem a sofrer nos seus próprios lares é realmente a falta de noção dos seus tutores, a falta de compaixão e empatia. E isto não pode continuar”.

O ‘Jackie’ vai ser tosquiado e desparasitado e está agora na AuQmia ClinicaVet.

A associação pede ajuda às pessoas para conseguir tratá-lo (ver página da associação).