Câmara do Funchal tenta apurar origem de nova descarga na Praia do Gavinas

Uma nova descarga de águas residuais, esta tarde, tornou a poluir a Praia do Gorgulho, também conhecida por Praia do Gavinas, no Funchal. Um munícipe partilhou as imagens, nas redes sociais, onde é possível ver a descarga de água poluída, alegadamente residual, uma vez que liberta um cheiro nauseabundo.

Contactada pelo DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal afirmou estar “a apurar a situação”.

O caso não é novo. Aliás, já mereceu a apresentação de uma queixa-crime no Ministério Público por parte da Câmara Municipal do Funchal, no início do mês de Fevereiro. De acordo com a CMF, em relação a esta queixa, “decorre, neste momento, a investigação da Polícia Judiciária”.

Esta situação motivou uma troca de acusações entre a Câmara Municipal do Funchal e a Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA). Em causa a responsabilidade de actuação neste caso e a manutenção do sistema de saneamento básico, cujo défice estará na origem destas descargas.