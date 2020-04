Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados esta tarde para prestar socorro a uma mulher que ficou presa no interior da própria habitação, no Caminho de São Martinho.

O alerta partiu da vizinhança, que não via a senhora há algum tempo e que estranhou a mesma não responder quando bateram na porta.

A mulher, com cerca de 80 anos, estava desorientada, alegadamente devido a uma queda, e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

A PSP também esteve no local.