Avião da easyJet divergiu para Porto Santo ‘empurrado’ pelo vento no Aeroporto da Madeira

O vento forte junto ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo fez divergir mais um voo neste final de tarde. Desta feita a aeronave ‘apanhada pelas rajadas’ que na última hora chegaram a atingir 64 km/h é proveniente de Manchester, no Reino Unido. O avião da easyJet acabou por aterrar em Porto Santo.

É o segundo voo a ser desviado esta sexta-feira do Aeroporto da Madeira por causa das más condições atmosféricas. Logo pela manhã, a ligação da TAP com origem no Porto acabou por regressar ao Norte do país depois de ‘sacudido’ pela ventania à chegada a Santa Cruz.

Vento que entre ontem e hoje já fez cancelar cinco voos (três chegadas e duas partidas), curiosamente todos voos operados pela TAP.