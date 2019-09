Acidente no Caminho de Santo António

Um acidente de viação no Caminho de Santo António, abaixo da RTP-Madeira, levou à saída há poucos minutos de duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal. As primeiras informações dão conta de que se tratará de uma colisão entre dois carros da qual terá resultado dois feridos.

O alerta foi dado pelas 8h25, os feridos deverão ser encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber assistência.