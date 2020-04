Um acidente de viação envolvendo um veículo ligeiro e uma mota, na rotunda de São Martinho, no Funchal, levou ao accionamento de duas corporações de bombeiros.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se no local a socorrer as vítimas. Apesar das escassas informações, tudo indica que há a registar dois feridos: um homem e uma mulher.

As vítimas estão a ser encaminhadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.