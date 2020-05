O túnel do Paul do Mar foi palco de um violento acidente, ao final da tarde desta quinta-feira, envolvendo uma viatura que seguia no sentido Paul - Jardim do Mar.

Segundo foi possível apurar, no veículo que se despistou seguiam quatro pessoas, mas não há, até ao momento, indicação de qualquer ferido.

Quanto ao carro, apresentava elevados danos materiais. Segundo uma testemunha, no local ficou um longo rasto de travagem.