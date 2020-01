Viagem pelo Sudeste Asiático

Com partida de Madrid ou Barcelona em voo Emirates, este programa foi desenhado para completar o cruzeiro com uma experiência por terra incluindo estadia e visita de três das mais emblemáticas cidades do sudeste da Ásia: Singapura, Shangai e Pequim.

O cruzeiro terá uma duração de 17 dias com partida de Singapura e passagem por Ko Samui, Laem Chabang (Bangkok), Phu My (Ho Chi Min City), Chan May, Hong Kong, Taipei, Nagasaki, Busan e terminando em Shanghai no dia 2 de Maio, com embarque com destino a Barcelona no dia 4 de Maio.

Com um valor desde 3 633€ por pessoa em ocupação dupla, esta viagem inclui voos Emirates desde Madrid ou Barcelona/Singapura e Shangai/ Madrid ou Barcelona, transferes, 3 noites de estadia em hotéis de 4* em Singapura, Pequim e Shangai, Guia assistente em Espanhol, visitas de Singapura, Pequim e Shangai, cruzeiro de 17 dias em camarote duplo interior com pensão completa, taxas de embarque e seguro.

Não estão incluídas no preço as despesas de reserva, voo de/para até Barcelona ou Madrid, bebidas às refeições nas actividades em terra, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]