Vem pescar na Madeira... como o Cristiano Ronaldo

Num recente encontro com crianças em Madrid, um miúdo perguntou a Cristiano Ronaldo onde é que ele imaginava estar dentro de alguns anos. E a resposta foi “a pescar na Madeira”!

Quem gosta de pesca desportiva, sabe que a Madeira é um dos melhores destinos de pesca do mundo. Aqui podes encontrar águas tépidas e cristalinas, paisagens de cortar a respiração e abundância de espécies de peixe. Do atum patudo ao espadim azul, do sargo ao bodião, do mero ao badejo, a biodiversidade no mar da Madeira é verdadeiramente espetacular. Queres fazer parte de uma aventura de pesca?

Antes de pegares na tua cana e de escolheres os iscos, vê o que é preciso para pescar na Madeira. Falámos com Rui Oliveira, delegado de pesca desportiva do Clube Desportivo Mar e Serra, para saber quais são os melhores spots da ilha.

O que fazer

O primeiro passo a dar, diz Rui Oliveira, é adquirir a licença de pesca desportiva. Para isso só tens de:

- Fazer o registo no site Simplifica

-Dar o número de Cartão de Cidadão (ou passaporte no caso de cidadão estrangeiros)

- Selecionar o tipo de licença de pesca: apeada (4 a 8 euros), embarcada (15 a 50 euros), ou submarina (5 a 15 euros)

-Escolher a validade da licença (30 dias ou 12 meses) e pagar.

Em alternativa, podes adquirir a licença na lota do Funchal ou do Porto Santo, ou ao balcão da Direção Regional de Pescas em Câmara de Lobos. Para mais informações e/ou esclarecimentos, contacta a Direção Regional de Pescas, através do e-mail [email protected]

Além da licença de pesca, é preciso ter cuidado com o estado do mar. “Há sítios perigosos, o mar do norte é complicado”, explica Rui Oliveira. Para ficares prevenido, informa-te aqui sobre as marés, ventos, clima e pressão. Podemos adiantar que, no momento em que escrevemos este texto, o estado atual para a pesca é “Muito bom”!

Outro cuidado a ter diz respeito à quantidade. Por dia, cada pescador lúdico pode manter e levar para casa até dez quilos de peixes ou cefalópodes, não contabilizando o exemplar maior. Na pesca submarina este limite é de 15 kg.

Os melhores spots

Para Rui Oliveira, não há dúvida que a pesca é “o melhor desporto para aliviar o stress.

O tempo passa a voar e não se pensa em mais nada”. É mesmo a atividade ideal para um atleta de topo como o Cristiano Ronaldo descontrair, certo? O contato com a natureza, a consciência ecológica e o jantar de graça são outras vantagens!

O material de pesca é fácil de adquirir no Shopping da Madeira e até em minimercados.

Tem em atenção que durante a época balnear não se pode pescar em certas zonas. O delegado do CD Mar e Serra diz quais são os seus locais de eleição para pescar na ilha da Madeira: São Gonçalo, Porto Moniz, Formosa, Machico, Ponta Delgada, Cais do Carvão...

Queres sugerir mais algum spot de pesca? Achas que poderás encontrar o Cristiano Ronaldo nalgum destes sítios?

Fotografia:

Fishing Madeira. Créditos: @James Wheeler (Unsplash)

Fishing boat Madeira. Créditos: @Valentin (Unsplash)