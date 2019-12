Vamos navegar a bordo do MSC Grandiosa?

O MSC Grandiosa oferece mais espaços públicos e uma série de outras inovações!

O design extraordinário, um vasto conjunto de instalações e um entretenimento de qualidade superior fazem deste o navio ideal para toda a família.

No coração do MSC Grandiosa está uma promenade interior incrível, coberta por uma cúpula de LED. É aqui que encontrará muitas opções para compras, um enorme bistrô francês e muitos outros espaços que dão as boas-vindas a todos os viajantes.

Reserve já um cruzeiro no MSC Grandiosa, no Mediterrâneo, visitando Génova, Civitacecchia (Roma), Palermo (Sicília), La Valletta (Malta), Barcelona e Marselha. Descubra as novidades a bordo e desfrute do serviço MSC.

É uma experiência de férias verdadeiramente única!

Este navio iniciou as operações em 10 de Novembro de 2019 e até Outubro de 2020 estará no Mediterrâneo a fazer este itinerário com preços desde € 329,00* por pessoa para cabine interior.

* Este preço inclui: cruzeiro, todas as refeições e taxas portuárias.

Para mais informações contacte-nos:

A Venda das Viagens:

Rua da Conceição Nº27, 9050-026 Funchal

291 222 409

Rita Gonçalves - [email protected]

Helena Castro - [email protected]

facebook.com/avendadasviagens

www.avendadasviagens.pt