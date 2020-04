Valentina ‘vestida a rigor’ diz que “vamos todos fica bem” e inspira avó Dolores

Dolores Aveiro recorreu às redes sociais para partilhar a sua “inspiração” nestes tempos de quarentena: uma foto da neta Valentina, em que a filha de Kátia Aveiro surge com um babete com a inscrição “vamos todos ficar bem” e o desenho do icónico arco-íris símbolo de esperança na luta contra o coronavírus.

Depois de ter tido alta, a mãe de Cristiano Ronaldo, que sofreu um AVC no passado dia 3 de Março, está em casa a recuperar junto da família.