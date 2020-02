The Small House no centro da festa que é o Carnaval, na Ponta do Sol

A Ponta do Sol está a acolher, desde ontem e até segunda, o evento Ponta do Sol Cup 2020, torneio de futebol infantil que junta atletas regionais, continentais e estrangeiros (estes últimos, pela 1ª vez). A isto, associamos a visita ao nosso espaço, por visitantes de Portugal continental, que se deliciaram com o nosso espaço, em 2018 e 2019, e cá estão novamente, em torneio e visita ao The Small House.

Mas este fim de semana trará também muita folia carnavalesca e muita festa, à baixa pontassolense. Amanhã, a folia carnavalesca espalhar-se-á por toda a baixa do nossa vila, com o Desfie de Carnaval, que se inicia às 16h, contando com mais de 500 participantes, e que tem por hábito atrair inúmeros visitantes.

Mas o ponto alto da época, ocorrerá na próxima segunda, com a famosa Noite Hippie, da Ponta do Sol. Este evento, é um dos marcos anuais e de destaque do nosso concelho, onde centenas de pessoas se reúnem na artéria do Centro Histórico, com muita música e animação, começando às 22h, e terminando às 4h.

A par disto, destacamos a nossa presença na afamada Placa Central, no Funchal, até o próximo dia 1 de Março, onde estaremos com o melhor da nossa casa, pelos lados da capital.

