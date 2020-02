The Small House com presença na Placa Central, neste Carnaval

Após a fantástica experiência na época natalícia, onde marcamos presença no “Mercadinho de Natal”, na Praça do Povo, é a vez de marcarmos presença na Placa Central, desta feita na época carnavalesca.

Na época de carnaval, não nos podemos esquecer, também, do que se passará na Ponta do Sol, sendo que, damos destaque à afamada “Noite Hippie”, a acontecer no próximo dia 24, Segunda-Feira, entre as 22h e as 4h, no Centro Histórico da Ponta do Sol.

Esta noite, é já muito característica no nosso concelho, atraindo largas centenas de pessoas, para uma noite repleta de boa música, boa gente e bons momentos. Um momento imperdível, onde estaremos bem no centro da festa, para levar o melhor até si.

Para terminar a rubrica desta semana, destacamos a nossa aposta em contribuir para reduzir a pegada ecológica, e agora, também, pensando nas pessoas com intolerância ao glúten.

Depois de termos introduzido a Palhinha de Massa Comestível, é a vez de introduzimos a Palhinha Sem Glúten, feita a partir de compostos de plantas.

Pequenos gestos, por um mundo melhor, para todos.

Para mais sobre nós, acompanhe-nos no Facebook, Instagram e TripAdvisor.