The Small House celebra 4º aniversário no próximo dia 6 de Fevereiro

Em Dezembro de 2015 começaram as obras de um novo projecto. Um sonho tornado

realidade, o The Small House.

De conversa passou para o papel, deste para um investimento, e deste surgiu um novo espaço e conceito, no Centro Histórico da Ponta do Sol.

No dia 6 de Fevereiro de 2016 abriu portas, entre algo novo e o nervosismo da equipa, as coisas correram na perfeição. Após o primeiro dia de trabalho, olhamos uns para os outros e a primeira frase que saiu foi: “bora malta, começamos bem, vamos em frente!”. E assim foi!

Em 4 anos, o crescimento é evidente. O conceito de pub, direccionado, maioritariamente, para cervejas, revelou-se um sucesso. São já mais de 180 cervejas diferentes, neste cantinho na Zona Oeste. Desde as mais tradicionais, às mais conhecidas, passando pelas artesanais, pelas raras e pelas históricas. E para culminar o investimento constante em variedade de cervejas, em 2017 lançamos a colecção Cerveja da Casa – The Small House, numa parceria com a Maldita. Mas como nem só de cervejas é composta a nossa garrafeira, temos uma variada colecção de Gins e uma requintada e característica colecção de Whiskys e Aguardentes.

Na nossa garrafeira temos receitas seculares, recentes, únicas e provenientes de todo o mundo. É por isso que dizemos que o The Small House é um espaço multicultural. E o é, também, tendo em conta a quantidade de visitantes estrangeiros que nos procuram diariamente e que se mantêm em contacto connosco, mesmo após o regresso à sua terra.

Entre eventos, festas, bebidas únicas, comidas características, visitantes estrangeiros e da terra, o The Small House é um espaço que tem crescido e é, hoje, um ponto de visita obrigatório na nossa ilha.

Com uma equipa empenhada, jovem e lutadora, com uma aposta forte nos meios sociais e de comunicação e, também, com a constante aposta nos produtos regionais e estrangeiros, chegamos ao 4º aniversário com uma vontade incessante de continuar a vencer e a marcar pela diferença.

2019 foi um ano em grande, onde alcançamos inúmeros objectivos, estivemos presentes em alguns eventos regionais, e fizemos o nome “The Small House” ir mais além. Em 2020, e com este 4º aniversário, pretendemos ir mais longe, aproveitando toda a experiência e empatia dos nossos visitantes, ganhas durante todo este tempo.

No dia 6, esperamos contar com a sua presença, para celebrarmos todos juntos!

Para mais sobre nós, visite o nosso Facebook, Instagram e TripAdvisor.