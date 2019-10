Técnica BB Glow, o procedimento vanguardista na Dermoclinic & Micropigmentação- Dori Silva

Este procedimento foi criado na Coreia do Sul, há uns anos, e tem como objectivo deixar a pele uniforme e livre de manchas, com um efeito de base semi-permanente.

Foi aperfeiçoado por Katriza Morozova, especialista da área de estética avançada, com quem tivemos formação, pessoalmente, no Rio de Janeiro.

O tratamento é dividido em duas fases, envolve um conjunto de sessões e tem uma durabilidade entre os 6 e 12 meses.

É recomendado para todos os tons de pele, mesmo aquelas que tenham manchas mais escuras e até para aqueles que procuram redução de sardas ou descoloração de pele, causada por acne ou

foto-envelhecimento.

Benefícios:

-Combate o acne e melasma;

-Menos sardas;

-Pele mais brilhante e radiante;

-Tom de pele mais uniforme;

-Menos descoloração de pele;

-Menos linhas finas e rugas.

Os pigmentos utilizados no BB Glow são enriquecidos com princípios activos naturais, fazendo com que a sua função não seja apenas de proporcionar um efeito bonito e duradouro, mas também

tratar a pele.

A aplicação deste tratamento traz benefícios estéticos mas, acima de tudo, psicológicos, uma vez que pode ajudar a lutar contra situações como manchas e cicatrizes, que possam acometer

frustração e insegurança.

