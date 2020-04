Supermercado Sabores da Ilha vende cabazes pelos diferentes concelhos

O Supermercado Sabores da Ilha, situado no Sítio dos Reis Magos, Caniço, Edifício Tamariz, Bloco C e D, está a distribuir cabazes no valor de 25 euros com produtos hortofrutícolas pelos diferentes concelhos da Região. Hoje, dia 18 de Abril, a distribuição será feita pelo concelho do Funchal, sendo que na segunda-feira será no concelho da Calheta, terça-feira São Vicente e Porto Moniz, quarta-feira Ponta do Sol e Ribeira Brava e na quinta-feira Câmara de Lobos.

Pode requisitar o seu cabaz através do número: 291091788 e nós teremos todo o gosto em fazê-lo chegar até si. Cada cabaz inclui 2 kg de laranja; 1kg de anona; 1 kg de brócolos, 1 kg de tomate; 5 kg de batata nova; 4 kg de batata-doce cenoura; 1 kg de banana, 2 kg de maçãs e 1 kg de agrião.

Nós por cá dizemos não ao desperdício! Consuma produtos frescos, regionais e desta forma estará também a ajudar os nossos agricultores.

Informamos que temos também para venda álcool gel, álcool desinfectante de superfícies e máscaras reutilizáveis com filtro.

Supermercado Sabores da Ilha

Contactos:

291091788

Facebook:

https://www.facebook.com/Supermercado-Sabores-da-Ilha-104803181161181/

Morada: Edifício Tamariz, Bloco C e D, Reis Magos, Caniço