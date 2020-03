Super Tradicional Market entrega compras em casa

A pensar na saúde e no conforto dos seus clientes, o Super Tradicional Market, situado na recta do Garajau, no Caniço, decidiu contornar esta situação de crise provocada pela pandemia do COVID-19 e contando com a ajuda, sempre cuidada, da sua equipa, começou a fazer entregas das compras de supermercado em casa dos próprios clientes.

Assim e a pensar naqueles que se encontram recolhidos em casa, a acatar as recomendações das entidades oficiais, o Super Tradicional Market recebe as encomendas dos clientes, em relação às compras que pretendem efectuar, e vai entregá-las às residências. Desta forma, evita-se que a pessoa se desloque ao supermercado e fiqueexposta a eventuais perigos.

Para todos os interessados, o serviço de entregas do Super Tradicional Market pode ser solicitado através do número de telemóvel 937576055. Faça a sua lista de compras, telefone para a equipa do Super Tradicional Market, esclareça as suas dúvidas, faça a sua encomenda e, no conforto do seu lar, receba os seus mantimentos.

Super Tradicional Market

Estrada do Garajau, Caniço

937576055

Página de Facebook:

https://www.facebook.com/Super-Tradicional-Market-101937637964413/